العبكري أخلف بوعوده.. وورط النور

الدمام ـ أحمد الداود | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

ناشد رئيس نـــــادي النور السابق، عبد رب الرسول العبيدي، بسرعة التدخل لإنقــاذ النادي من الأزمة الإدارية والمالية التي يعاني منها النادي حاليا، مبدياً أسفه على الوضع المادي العصيب والحرج الذي يمر به النادي منذ تسلم حسين العبكري الرئيس الحالي زمام الأمور، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى زيادة ديون النادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون إيجاد حلول لمعالجتها، أبرزها تأخر رواتب عدد كبير من المدربين والعاملين السعوديين والوافدين التي تجاوزت عاما كاملا.

وقال في حديثـــــه إلى "الرياضية": "توجد شكـــوى في الاتحاد الدولي ضد النادي لمستحقات أحد اللاعبين المحترفين، إلى جانب عدم القــــدرة على سداد الإيجارات المتعلقة بسكن المدربين".

وأضاف: "باتت كل ألعــــاب النادي تعاني من عدم القدرة على تغطية مستلزماتها المادية للسفريات والمشاركات، وتم حل هذه المشكلة جزئياً بعد استقالة العبكري وغيابه عن النادي لأكثر من أربعة أشهر بتشكيل لجنة لدعم الألعاب برئاسة أحمد العبندي نائب الرئيس الحالي، وحسن العبندي الأمين العام، إلا أن عدول العبكري عن الاستقالة قبل شهر تقريباً وعودته ساهم في عودة المشكلة بعد حل اللجنة".

وأكد العبيــــدي أن العبكري أخلف بوعده بالتبرع بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال للنادي في خطابه المرسل للهيئة العامة للرياضة في 20 جمادى الآخرة الماضي، لتسديد رواتب المدربين واللاعبين المحترفين، إضافة إلى أنه لم يفِ بوعده الشخصي للاعبي كرة اليد بعد تحقيقهم بطولة الأندية الآسيوية التي أقيمت في الأردن ومكافأتهم، وقام بتسليمهم شيكات دون رصيد ولم تصرف لهم حتى الآن.



الرئيس يمتنع عن التعليق

"الرياضية" نقلت الاتهامات التي وجههــــا عبد رب الرسول العبيدي الرئيس الأسبــق للنادي، إلى حسين العبكــري الرئيس الحالي الذي فضل التزام الصمت وامتنع عن التعليق.