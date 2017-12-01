قبضة الأهلي تغادر القاع بنقاط الترجي

الرس ـ فهد البطاح | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

تمكن فريق الأهلي للناشئين لكرة اليد من تحقيق انتصار مهم على نظيره الترجي 27ـ26 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لناشئي كرة اليد.

وتفوق الأهلي في مجمل الشوطين في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الخليج في سيهات، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الثالثة، متقدماً للمركز السابع، فيما تراجع الترجي للمركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط. وفي اللقاء الثاني تفوق العدالة على نظيره الابتسام بنتيجة 25ـ14 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء، وبذلك يرتفع رصيد العدالة إلى النقطة الخامسة، متقدماً نحو المركز الخامس، وبقي الابتسام متذيلاً لترتيب الفرق دون أي نقطة حتى الآن.

يذكر أن بقية مباريات الجولة الخامسة تم تأجيلها بسبب مشاركة المنتخب السعودي للناشئين في بطولة الإخاء الدولية في تونس.