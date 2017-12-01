القادة يجهز أخضر الريشة للدولية

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

يـواصـل المـنـتـخـب السعودي للريشـة الطائرة استعداداته في المعسكر الداخلي الذي يقام في معهد إعداد القادة في الرياض، استعداداً للمشاركة في بطولة تركيا الدولية التي تنطلق منتصف ديسمبر 2017م.

من جانبه، بيّن عمار عوض، مـــدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، أن التركيــز في المعسكر الإعدادي كان على الجانب اللياقي بعــــد استقطاب مدرب مخــتص في الجانب اللياقـي من قبل اللجنة الأولمــــبية الســـعودية، بجانب تصحيح الأخطاء الفنية، مشيراً إلى أن هدف المشاركة في بطولة تركيا هو تعديل تصنيف اللاعبين السعوديين على مستوى العالم والوصول لتصنيف يتناسب مع خطط الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.