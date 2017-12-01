أنظمة جديدة للدراجات

الدمام ـ الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة المسابقات واللجنة المنظمة العليا لسباق كأس السعودية 2017م للدراجات، والذي سيقام في الرياض في يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري عدة شروط مع إجراء بعض التعديلات في اللوائح السابقة.

وشددت اللجنة على أن يكون الحد الأدنى لكل فريق 3 لاعبين والأعلى 8 لاعبين على ألا يشارك أي لاعب سبق أن شارك في الدوري مع فريق آخر تحت أي مسمى. وسيتم احتساب النتائج من خلال زمن أول 3 لاعبين أنهوا السباق، كما أكدت اللجنة على منع الاشتراك بدراجات غير مطابقة للمواصفات الفنية لسباق الفرق.

ومنعت اللجنة استخدام الأجهزة اللاسلكية، كما خاطبت كافة الفرق لإرسال القائمة النهائية للاعبين المشاركين.