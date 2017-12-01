السويلم يزور إندونيسيا والصين

الرياض ـ واس | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

اجتمع الدكتور مبارك السويلم، رئيس الاتحاد الآسيــوي للـــرياضات الجوية، مع وانج نائب رئيس الاتحاد الصيني للرياضات الجوية، على هامش بطولة آسيا الثامنة عشرة للقفز بالمظلات التي استضافتها مدينة جيان الصينية.

واتفق الاتحادان على الإعداد والتجهيز لإقامة "دورة الألعاب الآسيوية الجوية" والتنسيق في ذلك مع المجلس الأولمبي الآسيوي ليتم تنظيمها لأول مرة آسيوياً في الربع الأخير من عام 2019، إذ تشمل الدورة التنافس علـى جميــــع الألعاب الجوية.

من جهة أخرى، زار رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضــات الجـــــوية إندونيسيا للوقوف على الاستعـــــدادات القائمة لتنفيذ لعبة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية التي ستنطلق يوم 18 أغسطس 2018 في جاكرتا.