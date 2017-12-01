سراج سادس العالم لرفع الأثقال

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

حقق سراج آل سليم الرباع السعودي لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، المركز السادس في بطولة العالم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر مشاركة آل سليم هي الأولى له على مستوى درجة الكبار، والتي يشارك فيها 68 دولة و328 لاعباً ولاعبة من نخبة أبطال العالم والأولمبياد.

واستطاع آل سليم رفع 112 كجم في رفعة الخطف و138 كجم في رفعة النتر، محققاً بها مجموع 250 نقطة، وذلك خلال مشاركته في منافسات وزن 56 كجم.

وينتظر مشاركة بقية الرباعين السعوديين في منافسات وزن 69 كجم بمشاركة محمود آل حميد ومحسن الدحيلب، فيما يشارك خليل الحمقان في منافسات وزن 85 كجم.