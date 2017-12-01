الفيصلي يطلق برنامج السلة الغذائية

المجمعة ـ محمد السناني | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

دشن أمس الخميس فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، برنامج السلة الغذائية، بدعم من أبناء برجس العبد الكريم ـ رحمه الله ـ، وذلك بحضور الدكتور مسلم الدوسري وكيل جامعة المجمعــــة، والدكتور فيصل المطيري المشرف على مرصد المسؤولية الاجتماعية في جامعة المجمعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الفيصلي.

ويعتبـر برنامــج السلة الغدائية، أحد برامج الاجتماعية التي تشــرف علـيهــا إدارة المسؤوليــة الاجتمـاعية في الفيصلـي، وتفـعيـلاً لمذكـرة التفاهـم التـي وقعـت أخيراً ببن جامعـة المجمعة والنادي الفيصلي.