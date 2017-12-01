آل الشيخ يعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس "فيفا"

موسكو - الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 17:48 pm

عقد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الجمعة اجتماعاً مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة الروسية موسكو، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على بعض الأمور التي تخص الرياضة الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية.



وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الاجتماع: "اجتماع إيجابي جداً، اتفقنا على كثير من العمل والتعاون لمصلحة رياضتنا الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية".



وكان تركي آل الشيخ وصل اليوم الجمعة إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2018، والمقرر إقامته الصيف المقبل في روسيا.