الأخضر يواجه روسيا في افتتاح مونديال العالم

الرياض- الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 19:35 pm

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي جرت في قصر الكرملين في موسكو اليوم الجمعة عن وقوع المنتخب السعودي مع نظيره المصري في المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي.



وسيخوض الأخضر السعودي المباراة الافتتاحية، كأول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم، أمام روسيا في 14 يونيو المقبل في ملعب لوجنيكي في موسكو.



في المقابل ستلتقي مصر مع أوروجواي في أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 1990 في اليوم التالي في إيكاترينبرج.



وستواجه مصر أصحاب الأرض في 19 من الشهر ذاته في سان بطرسبرج بينما ستلعب السعودية مع أوروجواي في روستوف في اليوم التالي.



وسيختتم الفريقان العربيان مواجهتهما بالدور الأول 25 من الشهر ذاته بينما ستلتقي روسيا مع أوروجواي.



وستعيد هذه المواجهة العربية للأذهان الخسارة الثقيلة للفريق المصري 5-1 أمام السعودية في كأس القارات 1999 في المكسيك.



وتأهل المنتخب السعودي للمرة الخامسة في تاريخه كثاني المجموعة الثانية في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية، بينما تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما بعد تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الافريقية.