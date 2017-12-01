الحضري: تمنيت تجنب السعودية في المونديال

الرياض- الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 20:23 pm

أكد عصام الحضري حارس المنتخب المصري ونادي التعاون السعودي، أنه مع زملائه اللاعبين سوف يقاتلون من أجل الظهور بمستويات مشرفة في كأس العالم 2018 المقام في روسيا.



وأضاف حارس فريق التعاون السعودي الذي سيكمل الشهر المقبل 45 عاماً: "سنقاتل من أجل الظهور بشكل جيد في المونديال، والوصول لأبعد مدى في البطولة العالمية".



وتابع: "أحزننى جداً أننا وقعنا مع السعودية في مجموعة واحدة، فهذا الأمر يقلل فرص أحد المنتخبات العربية في الصعود إلى الدور الثاني، لكن في المجمل المجموعات كلها صعبة، وما يزيد من صعوبة مجموعة مصر هو التواجد أيضاً مع صاحب الأرض والجمهور".



وأسفرت قرعة كأس العالم التي سحبت اليوم الجمعة في موسكو، عن وقوع مصر والسعودية في المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة ومنتخب أوروجواي.