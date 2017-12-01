أحد يواصل صحوته ويحصد نقاط القادسية

المدينة المنورة - الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 20:39 pm

واصل فريق أحد الأول لكرة القدم حصد النقاط في الدوري السعودي للمحترفين، بعد تغلبه اليوم الجمعة على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المحلي.



واستطاع أحد التقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه رائد الغامدي عند الدقيقة 36، فيما استطاع فيجريدو تعزيز النتجية لصالح الضيف الجديد عن طريق ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً للضائع 1+45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني، استطاع عبدالمحسن فلاته من تقليص الفارق بعد أن سجل هدف القادسية الوحيد عند الدقيقة 89 من عمر المباراة.



وتقدم أحد في جدول التريب بهذا الانتصار إلى المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة الـ13 في المركز العاشر.