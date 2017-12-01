النني مخاطباً سواريز وكافاني: استعدوا لمواجهة 100 مليون مصري

الرياض- الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 20:56 pm

أعلن المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الأول لكرة القدم ونجم منتخب مصر، تحديه لمواجهة منتخب الأوروجواي، الذي وقع في مجموعة المنتخب المصري برفقة السعودية وروسيا المستضيفة.



وقال النني عبر حسابه في "تويتر": استعدوا جيداً لمواجهة الفراعنة، نحن لسنا 11 لاعباً، نحن 100 مليون مصري.



وحظيت تغريدة اللاعب المصري بردود أفعال واسعة من قبل الجماهير المصرية، التي أشادت بحماس اللاعب ورغبته في إظهار جاهزية منتخب بلاده لتحقيق حضور مميز في المونديال المقبل.