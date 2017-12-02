الإثنين.. “الفهد” ينطلق مع الشياطين

جدة ـ الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

يدخل الدولي فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعد غد الإثنين، معسكراً تأهيلياً وإعدادياً في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس الجمعة بالمعسكر التأهيلي، في إطار دعم تأهيل بعض نجوم المنتخب السعودي قبل دخول منافسات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وكان الدولــي الآخر أحمد الفريدي لاعب وسط فريق النصر دخل معسكراً تدريبياً في نادي مانشستر يونايتد لمدة 10 أيام في أواخر أكتوبر الماضي، تكفل به رئيس الهيئة العامة للرياضة.

واستطاع انقاص وزنه نحو 1.7 كيلو مع زيادة في الكتلة العضلية للاعب وتقوية الجزأين العلوي والسفلي من الجسد.