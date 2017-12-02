الفنية توصي بالتغيير

| Saturday, 02 December 2017 - 01:53 am

عينت إدارة نادي الاتفاق مع انطلاق الموسم لجنة فنية ثلاثية تضم سمير هلال وصالح خليفة وعمر باخشوين، إلا أن اللجنة وضحت في أكثر من تصريح أن عملها "استشاري فقط" ولا يمكن أن تكون قراراتها قابلة للتنفيذ حسب ما تم الاتفاق عليه.

وكشفــت لـ"الرياضيــة" مصادر خاصة، أن اللجنة الفنية رفعت تقريراً مفصلاً بعد معسكر الاتفاق في تركيا، يفيد بعدم الاستفادة التامة من الصربي يسيتش، إلا أن نتائج دورة تبوك الدولية غيرت مجرى القرار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيق لقب دورة تبوك والنتائج الجيدة مع انطلاق الموسم بعد الفوز على الأهلي في الدمام والتعادل مع النصر في الرياض، عززت من حظوظ المدرب، إلا أن المباريات التسع التي أعقبتها كانت غير مقنعة.