اجتماع مطول بين آل الشيخ وإنفانتينو

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

اتفق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس الجمعة مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على العمل والتعاون من أجل مصلحة الرياضة الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع منفرد بين آل الشيخ وإنفانتينو استمر أكثر من ساعة في موسكو العاصمة الروسية.

وتطرق الاجتماع إلى أكثر من شأن متصل في جوانب الرياضة على كافة الأصعدة وتعزيز سبل التعاون في هذا الخصوص.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ يرأس اللجنة الأولمبية السعودية وكذلك اتحاد التضامن الإسلامي.