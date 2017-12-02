ناشئو النصر يتجاوزون الرائد

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

واصل النصر تصدر الدوري الممتاز للناشئين بفوزٍ أمس على الرائد، ويشاركه الصدارة الهلال الذي تجاوز الشباب.

واكتفى النصر بهدف في مرمى مضيفه الرائد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات. وانتصر الهلال على الشباب بهدفين نظيفين خارج الأرض، ليصل إلى 9 نقاط، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف "+8 مقابل +6)".

وفي المباريات الأربع الأخرى في الجولة الثالثة، انتصر الأهلي على مضيفه الفتح بهدفين لهدف، والاتفاق على ضيفه هجر بالنتيجة نفسها. وتعادل القادسية والاتحاد سلباً، في حين سحق الوحدة ضيفه الروضة بسباعية نظيفة.

ويتذيل الرائد والروضة جدول الترتيب من دون نقاط.