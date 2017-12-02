السباق الكبير يشعل المنافسة في ميدان الجنادرية

الرياض ـ واس | Saturday, 02 December 2017 - 01:41 am

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، يرعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم السبت، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبيرـ رحمه الله ـ "فئة 2".

ويقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخُصِّص شوطه العاشر لخيل الإنتاج التي ستتنافس على الكأس.

وعبر عادل المرزوع مدير عام نادي الفروسية عن بالغ اعتزازه بما تجده رياضة الفروسية من اهتمام ورعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، ومن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة.

ورحب المزروع بتشريف أمير منطقة الرياض لحفل السباق الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، معرباَ عن الشكر والامتنان له، ومؤكداَ أن عشاق الفروسية يسعدون بتشريفه لهذه المناسبة.

ولفت المزروع إلى أن الاحتفال بالكأس يعد تثميناً من قيادتنا الرشيدة لدور الأمير محمد بن سعود الكبير الريادي في إبراز هذه الرياضة العربية الأصيلة.