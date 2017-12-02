أولمبي الأزرق يتمسك بالأول رغم التعادل

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الدوري الأولمبي لكرة القدم، رغم تعادله مع الشباب، في الجولة العاشرة التي اكتملت أمس. و تلاحق المتصدر 3 فرق رصيد كل منها 18 نقطة، وهي الشباب والفتح والفيصلي. أما الجيل فيقبع في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وتعادل الهلال مع الشباب بهدف لكل منهما. وهي نفس نتيجة مواجهة هجر مع الفيصلي والباطن مع الاتحاد.

وانتصر الخليج على أحد والأهلي على القادسية بنتيجة واحدة "3 ـ 2، فيما انتصر الأنصار على النصر 2ـ 1".

وكان الفتح تغلب على الجيل بهدف نظيف أمس الأول.