يد الروضة تتصدر الأولى .. والقارة وصيفاً

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

انفرد فريق الروضة الأول لكرة اليد بالصدارة في دوري الدرجة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بفوزه على الجيل "21ـ 20"، أمس الجمعة على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء. وتراجع الجيل على الإثر إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وجاءت مواجهتهما في إطار مباريات الجولة التاسعة من البطولة.

بدوره، تقدم القارة إلى الوصافة، برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على الخويلدية بنتيجة "٢٥ـ٢٦"، في لقاءٍ جمعهما على صالة نادي الخليج في سيهات، فتراجع الخويلدية إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وضمن الجولة نفسها، تغلب التهامي على هجر بنتيجة "٢٥ـ٢٢". وتجاوز النجمة الهدى بنتيجة "٢٨ـ١٦". وحقق حراء فوزه الأول حاصداً أول نقطتين في رصيده بتغلبه على الابتسام بنتيجة "٢٧ـ٢٢"، ومع ذلك بَقِيَ في المركز الحادي عشر والأخير.