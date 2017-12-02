العمري يواجه الإيطالي في المبارزة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 00:00 am

يواجه أحمد العمري لاعب المنتخب السعودي للمبارزة الإيطالي مونتانا في أولى مواجهات سلاح السيف، ضمن منافسات كأس العالم للمبارزة. وتنطلق الكأس اليوم السبت في المجر، بمشاركة 177 لاعباً يمثلون 28 منتخباً.

وكان أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة في وداع بعثة المنتخب الخميس في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وتضم البعثة 7 لاعبين هم علي آل حسين، وأحمد العمري، وأحمد القديحي، وسعد البقمي، وعبدالرحمن الزهراني، وعبدالعزيز الثبيتي، وعلي البحراني، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة ماجد المطيري وعادل الرميحي مدير المنتخب.

والمشاركة في كأس العالم في المجر هي الأخيرة خارجياً للمنتخب في 2017، فيما تنطلق البطولة الآسيوية في فبراير المقبل في دبي.