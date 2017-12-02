مواجهة خاصة بين رونالدو وراموس في كأس العالم 2018

الرياضية - الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 17:15 pm

ستشهد مواجهة المنتخب الإسباني مع نظيره البرتغالي في كأس العالم 2018، صداما من نوع خاص بين النجم الشهير كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي وباقي زملائه في الفريق الملكي من نجوم المنتخب الإسباني، منهم سيرخيو راموس قائد دفاع الماتادور الإسباني.



وأوقعت قرعة المونديال الروسي، والتي أجريت أمس الجمعة، المنتخبين الإسباني والبرتغالي سوياً في المجموعة الثانية التي تضم معهما أيضاً منتخبي المغرب وإيران وذلك ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.



وجاء ترتيب الفريقين في المجموعة ليمنح المونديال الروسي لقاء مثيراً للغاية في الجولة الأولى حيث يلتقي الفريقان في هذه الجولة لتكون المباراة بينهما بمثابة مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة.



وتقام المباراة في سوتشي يوم 15 يونيو 2018.



وأصبح رونالدو واجهة للدوري الإسباني منذ انتقاله للريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



كما تصدر رونالدو قائمة هدافي الريال عبر التاريخ لكنه يواجه حالياً نزاعاً مع سلطات الضرائب الإسبانية وهو ما يضاعف من حجم الإثارة التي تحيط بالمواجهة بين المنتخبين في المونديال الروسي.