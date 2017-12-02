برشلونة يواصل تعادلاته في الدوري الإسباني أمام سلتا فيجو

الألمانية - الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 17:05 pm

أهدر برشلونة نقطتين جديدتين وثمينتين في صراعه من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 2-2 مع سلتا فيجو اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.



ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط فقط أمام فالنسيا صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفاً على خيتافي غداً الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



والتعادل هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث تعادل الفريق في المرحلة الماضية مع منافسه المباشر فالنسيا.



وكان سلتا فيجو البادئ بالتسجيل عن طريق ياجو أسباس في الدقيقة 20 ورد برشلونة بهدف التعادل عن طريق النجم الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني، تقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 62 وتعادل ماكسيميليانو جوميز بهدف للضيوف في الدقيقة 70 ليرفع سلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز الثاني مؤقتاً.