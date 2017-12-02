هازارد وموراتا يقودان تشيلسي لتجاوز نيوكاسل

رويترز - الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 17:38 pm

أحرز ايدن هازارد هدفين وأضاف ألفارو موراتا هدفاً آخر ليفوز تشيلسي 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



ومنح دوايت جايل التقدم لنيوكاسل على نحو مفاجئ عندما وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 12 بعد أن حاول تيبو كورتوا حارس تشيلسي التصدي لمحاولة جاكوب ميرفي.



لكن تشيلسي، صاحب المركز الثالث، رد سريعاً وحصل على ركلتين ركنيتين وسدد في القائم قبل أن يصل هازارد إلى كرة أبعدها المدافع فلوريان لوجن ليعادل النتيجة في الدقيقة 21.



وجعل موراتا مهاجم إسبانيا النتيجة 2-1 بضربة رأس بسيطة عقب تمريرة عرضية من فيكتور موزيس مسجلاً هدفه العاشر بجميع المسابقات هذا الموسم، ثم أحرز هازارد هدفه الثامن في الموسم من نقطة الجزاء بعد أن ارتكب مات ريتشي مخالفة ضد موزيس.