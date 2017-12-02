بعد ثنائية الهلال.. إدارة الأهلي تجدد الثقة في ريبروف

الرياض- الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 17:04 pm

جددت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، الثقة في الأوكراني ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عقب السقوط أمام الهلال (2-0) أمس في قمة الجولة الـ12، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضح رئيس النادي الأهلي استمرار الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرباً للفريق الغربي في الفترة المقبلة.



وأشار الرئيس المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة إلى أن الغيابات عن الفريق الأهلاوي أثرت بصورة كبيرة، على الرغم من الإعداد المميز لمباراة الهلال.



وتابع رئيس النادي الأهلي حديثه قائلاً، :" الهلال فاز في مواجهة الأمس من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو الأهلي وأن المنافس استحق الفوز بسبب قوته.



وختم الأمير تركي بن محمد:" نعمل على مراجعة ريبروف بعد كل مباراة لكن التقييم الشامل لايزال مبكراً وننتظر تقريره لتدعيم الصفوف في الفترة الشتوية".