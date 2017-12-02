صحيفة أوروجويانية: هوساوي وتيسير الأفضل في الأخضر

متابعة - محمود وهبي | Saturday, 02 December 2017 - 18:37 pm

تناولت صحيفة (إل بايس) الأوروجويانية قرعة كأس العالم 2018، بعد وقوع منتخب بلادها مع الأخضر السعودي في المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم عقب انتهاء مراسم القرعة التي استضافتها العاصمة موسكو مساء الأول إلى جانب منتخبات مصر وروسيا، حيث اعتبرت الصحيفة الأوروجويانية عجز منتخبها عن تحقيق أي انتصار أمام الأخضر، مؤكدة أن الاخضر يضم لاعبين مميزين يتقدمهم الثنائي أسامة هوساوي، وتيسير الجاسم.



وقالت صحيفة (إل بايس) الأوروجويانية :" منتخبنا سيواجه المنتخب السعودي في 20 يونيو بمدينة روستوف، وهو لم ينجح في الفوز على هذا الخصم سابقاً، حيث فاز المنتخب السعودي 3-2 في مباراة ودية عام 2002 قبل أن يحل التعادل على المباراة التي جمعتهما في جدة عام 2014. مهمة الأورجواي أمام المنتخب السعودي لن تكون سهلة، فهذا المنتخب يضم لاعبين مميزين مثل مدافع الهلال أسامة هوساوي الذي يعتبر ركيزة في الخط الدفاعي، ولاعب الأهلي تيسير الجاسم الذي يُعدّ سلاحاً سعودياً هاماً في خط الوسط."