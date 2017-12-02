إدواردو: سأعود أكثر قوة

الرياض - الرياضية | Saturday, 02 December 2017 - 19:00 pm

أبدى البرازيلي كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال الأول سعادته بفوز فريقه على النادي الأهلي بهدفين دون رد في قمة الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين حملت توقيع سالم الدوسري.



وذكر إدواردو المصاب بقطع في الرباط الصليبي عبر حسابه في الإنستجرام:" سعيد جداً بالفوز في الكلاسيكو، الجزء الأصعب هو أن لا تستطيع القيام بما تحب، أشعر بالسعادة والامتنان أن أكون مع مثل هذه العائلة، إن شاء الله أعود أكثر قوة".



ورددت الجماهير الهلالية اسم اللاعب البرازيلي عند الدقيقة "الثالثة" من مباراة الأهلي أمس في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله السوبر قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي منهياً موسمه مع الفريق الأزرق.