اجتماع المطار يرتب أوراق القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

أبلغــت "الريـاضـيـــة" مصادر خاصة، أن البرازيلي باولو بوناميجو، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، طالب بتغيير اللاعبين الأجانب وإعادة الإيفواري هيرفي جاي على حساب التونسي محمد مثناني.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لإعادة ترتيب أوراق الفريق، عقده معدي الهاجري، رئيس القادسية، مع المدرب في مطار المدينة المنورة، عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق أمام أحد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وناقش الاجتماع أسباب خسارة الفريق لثماني نقاط أمام الباطن والأهلي وأحد، وعدم كسبه سوى نقطة من تعادل أمام الأول.