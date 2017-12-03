ثقة روسية.. حذر في الأوروجواي.. وترقّب مصري

متابعة ـ محمود وهبي | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

تناولت مجموعة من الصحف الروسية والأوروجويانية والمصرية وقوع منتخباتها مع الأخضر السعودي في المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم عقب انتهاء مراسم القرعة التي استضافتها العاصمة موسكو مساء أمس الأول، واعتبرت أن هذه المجموعة لن تفتح طريقاً سهلاً أمام أحد المنتخبات نحو الدور الثاني.

وتنقل "الرياضية" في التقرير التالي أبرز ما جاء في سطور هذه الصحف حول نتائج القرعة بشكل عام والتحديات المرتقبة أمام المنتخب السعودي الذي قد يشكل عائقاً أمام طموحات المنتخبات الـ 3 الأخرى في المجموعة الأولى، إذ ذكّرت الصحف الروسية بسقوط منتخبها أمام منتخب عربي هو الجزائر في المونديال الماضي، في الوقت الذي عادت فيه صحف الأوروجواي إلى التاريخ لتكشف عجز منتخبها عن تحقيق أي انتصار أمام الأخضر.



سوفيتسكي سبورت - روسيا

"الحدث الأكثر تشويقاً كان عندما بدأ القيّمون على القرعة بسحب أسماء منتخبات التصنيف الثاني، حيث وقعت ورقة الأوروجواي في مجموعة روسيا، وهو ليس الخصم الأسهل. ومن ثم جاءت ورقة المنتخب المصري الذي يُعتبر الفريق الأقوى في إفريقيا بقيادة نجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح. ربّما كنّا محظوظين بالوقوع مع المنتخب السعودي وليس الصربي بما يخص منتخبات التصنيف الرابع، فكثيرون هم من يثقون بقدرة المنتخب الروسي على تجاوز المنتخبيْن العربيين في مجموعته."



إكسبرس سبورت - روسيا

"وصلنا إلى الدور ثمن النهائي مرّة واحدة منذ انهيار الإتحاد السوفياتي، وكان ذلك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008، ووصولنا إلى هذا الدور في نهائيات كأس العالم المقبلة سيكون أمراً جيداً، لكن علينا احترام جميع الخصوم خاصة أننا نأتي خلف مصر والسعودية في تصنيف الإتحاد الدولي. علينا مواجهة تونس أو المغرب في مباريات ودية تحضيراً للمبارياتنا مع المنتخبين المصري والسعودي، وعلينا أن لا ننسى أن المنتخب الجزائري هو من أقصانا من المنافسة في النهائيات الماضية."



إل أوبزرفادور - الأوروجواي

"التحليل المنطقي هو أننا سنكون الفريق المرشح في هذه المجموعة، ومنتخب الأوروجواي ما عاد يركّز فقط على دور المجموعات، لا بل يصبّ اهتمامه على ما بعد ذلك. قرعة موسكو كانت جيدة، والبعض يرى أن طريق الأوروجواي سيكون سهلاً بمواجهة السعودية ومصر وروسيا، لكن علينا عدم اللجوء إلى آفة الثقة الزائدة، فتاريخ كرة القدم كان شاهداً على الكثير من المرشحين الذين تعرّضوا للإقصاء عند نهاية الدور الأول."



إل بايس - الأوروجواي

"منتخبنا سيواجه المنتخب السعودي في 20 يونيو بمدينة روستوف، وهو لم ينجح في الفوز على هذا الخصم سابقاً، حيث فاز المنتخب السعودي 3-2 في مباراة ودية عام 2002 قبل أن يحل التعادل على المباراة التي جمعتهما في جدة عام 2014. مهمة الأورجواي أمام المنتخب السعودي لن تكون سهلة، فهذا المنتخب يضم لاعبين مميزين مثل مدافع الهلال أسامة هوساوي الذي يعتبر ركيزة في الخط الدفاعي، ولاعب الأهلي تيسير الجاسم الذي يُعدّ سلاحاً سعودياً هاماً في خط الوسط."



المصري اليوم - مصر

"شقيقنا العربي الذي أوقعته القرعة برفقة المنتخب المصري يظهر في كأس العالم بعد الغياب عن النسختين الأخيرتين، وهو أقل المنتخبات من حيث تصنيف الفيفا، لكن هذا لا يقلل أبداً من إمكانيات وقدرات الفريق، ومدى التطور الذي وصل إليه الأخضر السعودي في السنوات الأخيرة الماضية. قائمة المنتخب السعودي ملئية بالنجوم والمواهب في الدوري السعودي، وأبرزهم نواف العابد من الهلال وفهد المولد من الإتحاد."



الفجر - مصر

"لم يسبق لخوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية أن التقى مع منتخب مصر خلال مسيرته التدريبية، لكنه تقابل مرة وحيدة عندما كان لاعباً في صفوف برشلونة مع الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عندما كان الأخير يقود فريق ريال مايوركا بالدوري الإسباني موسم 1997-1998، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي. كما تقابل بيتزي عندما كان مدرباً لفالنسيا الإسباني مع محمد النني عندما كان الأخير يلعب لبازل السويسري في الدوري الأوروبي عام 2014، إذ قاد بيتزي فريقه إلى الفوز 5ـ3 في مجموع مباراتيْ الذهاب والإياب".