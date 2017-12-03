5 مواجهات ينتظرها العالم

ترجمة: حسن ابوزينب | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

رشح خبراء الكرة خمس مباريات جديرة بالمشاهدة في الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا جاءت أبرزها مباراة الافتتاح بين منتخبي روسيا والسعودية.



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توقع خبراء الكرة إثارة وندية كبيرتين في لقاء الافتتاح بين المنتخبين الروسي والسعودي على ملعب لوجنيكي الذي سيمتلئ بالجماهير خاصة أن المباراة طرفها صاحب الأرض والجمهور.

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المباراة الثانية الجديرة بالمشاهدة هي مباراة البرتغال بطل أمم أوروبا وجارتها إسبانيا وهي مواجهة تعتبر الأولى في البطولة من الوزن الثقيل فمستوى إسبانيا الحالي ليس مستواها السابق فالمنتخب الحالي هو ظل للمنتخب الذي حصد لقبين لأمم أوروبا وكأس العالم خلال 8 أعوام ولكنه يملك الأسلحة اللازمة والمتمثلة في ألفارو موراتا وماركو أسينسيو أما على الصعيد البرتغالي فإن رونالدو سيبذل المستحيل لاختتام مشواره الكروي بإنجاز جديد.

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أما المباراة الثالثة الجديرة بالمشاهدة فهي في المجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، فالأرجنتين تأهلت إلى النهائيات بشق الأنفس، ولذلك فالأضواء تتركز على آيسلندا، فمع تاريخها الكروي المتواضع إلا أنه يتوقع أن تبذل المستحيل لترك بصمة في المونديال وإسقاط المزيد من الضحايا.

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في المجموعة السادسة التي تتكون من ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا فإن المباراة الجديرة بالمشاهدة هى مباراة السويد وألمانيا "حاملة اللقب" المقامة على ملعب سوشي في 23 يونيو، فالسويد تأهلت بعد أن أطاحت بهولندا في دور المجموعات، وأقصت إيطاليا الفائزة 4 مرات بلقب البطولة من النهائيات في مباراة الملحق.

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المباراة الخامسة فهي مباراة إنجلترا وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي باناما وتونس، فالمنتخبان مرشحان للعبور إلى الدور الثاني، ولكن الصدام الدامي سيأتي لاحقاً في مرحلة خروج المهزوم، الفائز بالمركز الأول سيلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة (بولندا، السنغال، كولومبيا، اليابان) أما صاحب المركز الثاني فسوف يلاقي صاحب المركز الأول في المجموعة الثامنة. وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي جاءت في المرحلة الثانية في مونديال 90 إذ فازت بها إنجلترا في الزمن الإضافي بهدف ديفيد بلات.