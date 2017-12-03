الصقور يقطعون 2000 كيلو في روسيا

| Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

ستضطر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى قطع أكثر من 2000 كيلو متر أثناء وجودها في روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة التي تنطلق في الـ14 من يونيو ويبدأ من خلالها الأخضر مشاركته في المونديال بملاقاة المنتخب الروسي صاحـب الأرض في مواجهة افتتاح البطولة.

وقد تتضاعف المسافة مرتين في حال إقرار اللجنة المنظمة للبطولة مدينة أخرى لاستضافة بعثة المنتخبات والبقاء فيها ثم التنقل إلى مدن المباريات والعودة مرة أخرى إلى المدينة مقر الإقامة.



ضربة البداية

تقضي بعثة الأخضر عدة أيام في العاصمة الروسية موسكـــو قبل انطــلاق البطولة ومواجهة المنتخب المستضيف في الافتتــاح على ملعب لوجنيكي، ومن ثم تنتقل إلى مدينة أخرى لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب الأوروجواي.

وتعد مدينة العاصمة موسكو أكبر مدينة روسية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.



مليون روسي في روستوف

ستقطع بعثة الأخضر ما يقارب الـ1067 كيلو وهي المسافة بين مدينة موسكو العاصمة ومدينة روستوف نادونو التي تقع جنوب شرق موسكو إذ ستوجد بها بعثة الأخضر لملاقاة منتخب الأوروجواي في المواجهة العالمية الثانية المقررة في الـ20 من يونيو.

وتقع مدينة روستوف على الضفة اليمنى لنهر الدون ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة كما تعد عاشر أكبر مدينـة من حيث عدد السكان.



فولجوجراد تحتضن القمة العربية

سيخوض الأخضر السعودي ثالث لقاءاته في دوري المجموعات أمام المنتخب المصري الشقيق في الـ25 من يونيـــو في مدينة فولجوجراد التي تبعد عن العاصمة الروسية موسكو مسافة 1073 كيلو.

وتأسست مدينة فولجوجراد في عام 1589 م ويبلغ عدد سكانها ما يقارب الـ9 ملايين نسمة، وتحتضن المدينة عدد 39 جامعة ما بين حكومية وأهلية فيما يدرس فيها أكثر من 50 ألف طالب روسي.