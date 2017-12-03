الجواد “الأهيب” بطل كأس الوفاء

الرياض ـ واس | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

نيابة عن خادم الحرمـين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العــزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حفل سباق الخيل السنوي الكبير، على كأس الوفاء للأمير محمد بن سعود الكبير ـ رحمه الله ـ "فئة 2" وذلك في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.

وحقق المركز الأول الجواد "الأهيب" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وتسلم الكأس من أمير منطقة الرياض، سعد بن مشرف، المشرف الإداري على الإسطبل، في سباق الشوط العاشر على كأس الوفاء للأمير محـــمد بن سعــــود الكبير ـ رحمه اللـه ـ "فئة 2".

وحضر السباق، الأمير الدكتور تركي بن محمد الكبير، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن محمد الكبير، والأمير بندر بن سعود، والأمير سلطان بن سعود، والأمير عبد العزيز بن محمد الكبير، والأمير نايف بن سلطان الكبير، والأمير محمد بن سلطان الكبير.