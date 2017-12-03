90 فريقا يتنافسون في “كرتنا ثقافتنا”

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

تواصلـــت الفعاليـــات الاجتماعيــة والثقافيـــــة والرياضيــــة في مهرجــان "كرتنا ثقافتنا"، والمقام في نادي القادسية في الخبر، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وشهدت الأيام الأولى للمهرجان الذي يستمر ١٥ يوما، إقبالا كبيرا من الجماهير التي أبدت تفاعلها مع المعارض التوعوية.

وبلغت قمة الإثارة والندية في مباريات كرة القدم التي أقيمت على الصالـة المغلقة في نادي القادسية، بمشاركة ٩٠ فريقاً موزعة على 3 فئات عمرية، من 10 إلى 12 عاما، ومن 12 إلى 14 والثالثة من 14 إلى 16.

وقررت اللجنة المنظمــة للمهرجان تسمية دورة فئة 12ـ14 باسم الراحل راشد الراشد.

من جهة أخرى، استمـرت حملة التبرع بالدم لمساندة جنودنا البواســـــل بالحد الجنوبي في استقبال المتبرعين وسط إقبال كبير.