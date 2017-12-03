“الرياضات اللاسلكية” يحتفل باليوم الإماراتي

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

احتفل الاتحاد السعودي للريــاضات اللاسلكيــــة والتحكم عن بعد بالتعاون مع الاتحـاد السعــــودي للرياضات الجوية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات، وذلك في مقر مطار بنبان في العاصمة الرياض.

وشهد الحفـــل حضور الأمير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية، والدكتور مبارك السويلــــم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرياضات الجويـة، والعقيد فهد الزكري رئيس الاتحاد السعــودي للرياضــــات اللاسلكيــة والتحكــم عن بعد، وناصر النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية.

وبدأ الحفل باستعراضات الخيل وطيران الجروكوبتر وعروض القفز المظلي من قوات الأمن الخاصة، إضافة إلى مشاركة عدد من أبطال السعوديــــة في عـروض طائرات التحكم عن بعد، كما قدم الإماراتي طارق السعدي والذي حقق بطولة العالم 6 مرات عرضاً عبر طائرته الهيلكوبتر بالتحكم عن بعد.