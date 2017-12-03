تعهد محمد العلوي، المشرف على فريق أحد الأول لكرة القدم بعدم التفريط في نقاط مباراة الأهلي، التي تجرى الأحد المقبل، في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين السعودي.وأفاد العلوي، بجاهزية أحد للمباراة التي يلعبها على أرضه، وتوقع