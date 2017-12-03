الأهلي والنهضة يخطفان ذهب الاتحاد
الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am
حقق فريق الأهلي لكرة الطاولة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق الصواري بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة التي أقيمت على الصالة المغلقة في نادي الاتفاق في الدمام.
وانتزع فريق النهضة "أ" بطولة كأس الاتحاد لتنس الطاولة لأندية الدرجة الأولى بعد تغلبه على فريق السلام "أ" بنتيجة 2ـ3، وتوج حامد السريعي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية أصحاب المراكز الأولى.