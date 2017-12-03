مركز الرياض يحقق بطولة الملاكمة

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 03 December 2017 - 00:00 am

حقق مركز الرياض بطولة المملكة التأهيلية للملاكمة للناشئين، والتي أقيمت على صالة نادي الاتفاق في الدمام بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة، فيما حل ثانياً نادي ضمك، وثالثاً مركز مكة المكرمة.

وتوج أسامة الفيفي لاعب عكاظ بذهبية وزن 46 كجم، بينما نال ذهبية وزن 48 كجم هادي الترابي لاعب ضمك.

وفي منافسات وزن50 كجم توج عبد الرحمن شراحيلي لاعب مركز الرياض بالميدالية الذهبية، وحقق زميله عبد العزيز العتيبي من نفس المركز ذهبية وزن 52 كجم، ونال فيصل المطرفي من مركز مكة المكرمة ذهبية وزن 54 كجم، وفاز فهد أحمد لاعب الرائد بذهبية 57 كجم.

وفي منافسات وزن 60 و63 حقق علي حسن من مركز الرياض، وعزام العميري من مركز مكة المكرمة الميداليات الذهبية.