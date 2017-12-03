آل الشيخ يعين البطي مستشاراً في الهيئة.. ومشرفاً على "المواليد"

الرياض- الرياضية | Sunday, 03 December 2017 - 18:04 pm

عين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة اليوم الأحد عادل البطي مستشاراً في الهيئة ومشرفاً على برنامج المواليد في كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية الأخرى.



وجاء في بيان هيئة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة قرر تعيين عادل البطي مستشاراً في الهيئة العامة للرياضة، ومشرفاً على برنامج المواليد في كافة الألعاب الرياضية على أن يباشر مهامه اعتبارا من تاريخه.



وأضاف بيان الهيئة: "يعد برنامج المواليد أحد أبرز مشاريع الهيئة، منذ أن بدأ قبل ثلاثة أشهر في كرة القدم، واستقبل ما يقارب 8 آلاف موهوب من المواليد، من قبل فريق متخصص ضم لاعبين سابقين، قاموا بزيارة مدن رئيسية وأجروا فحوصات فنية لاختيار الأفضل".



وختم بيان هيئة الرياضة: "تم التوقيع مع مدرب كرواتي لقيادة الجهاز التدريبي للمجموعة الأولى فيما تستعد مجموعة أخرى للانخراط في معسكر ضمن الاتفاقية مع رابطة المحترفين الإسبانية".