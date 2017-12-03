مدرب النصر: الفريدي موهوب.. وسنستفيد من تأهيل مانشستر

الرياض- الرياضية | Sunday, 03 December 2017 - 18:24 pm

أكد الأرجنتيني جوستافو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم جاهزية فريقه لمباراة الباطن غداً الإثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، (مباراة مؤجلة من يوم 31/ 10/ 2017 بسبب الأحوال الجوية).



وقال المدرب النصراوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المؤجلة :" من محاسن الصدف أن تم تأجيل المباراة، حيث كنا وقتها في وضع فني غير جيد بعكس الحالة الفنية التي نحن عليها اليوم".



وأضاف مدرب النصر فريق الباطن جيد يملك لاعبين برازيليين في خط المقدمة على مستوى كبير من الخطورة، كما أنه يملك عناصر أخرى في بقية خطوط الفريق وأنا شاهدت له عدة مباريات ومن بينها المباراتين الأخيرتين، والتي كان بها تغيير لبعض العناصر وأنا دائما يهمني بالمقام الأول جاهزية فريقي الكاملة وأحترم الخصوم ونعمل لهم حسابهم.



ورحب الأرجنتيني جوستافو بعودة أحمد الفريدي إلى الفريق العاصمي بعد عودته من البرنامج التأهيلي في نادي مانشستر يونايتد، والذي استمر قرابة الأسبوعين، بعد تكفل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة في برنامجه، وقال جوستافو:" الفريدي لاعب مهم وموهوب وسيستفيد منه الفريق في المباريات المقبلة من خلال مشاركته التي ستكون بصورة تدريجية لحين عودة حساسيته على الكرة".