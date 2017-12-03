مورينيو: دي خيا أفضل حارس في العالم

| Sunday, 03 December 2017 - 18:49 pm

اعتبر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن حارسه الإسباني ديفيد دي خيا هو الأفضل في العالم بعدما عادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتصار 3-1 على أرسنال أمس السبت.



وأنقذ دي خيا 14 محاولة على مرماه، منها تصديات مذهلة، بعدما دفع أرسنال بكل قوته الهجومية عقب استقبال هدفين في أول 11 دقيقة من المواجهة المرتقبة في استاد الإمارات اللندني.



وقال مورينيو بعدما قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى خمس نقاط "قلت له بعد المباراة إن ما شاهدته هو الأفضل في العالم من حارس مرمى. يحتاج الفريق إلى أن يكون الحارس حاضرا عندما يحتاجه".



وأنقذ دي خيا فرصتين من هيكتور بيلرين وسياد كولاشيناتس قبل نهاية الشوط الأول كما أبعد محاولة أخرى من روميلو لوكاكو.



وفي الشوط الثاني واصل إحباط أرسنال وتصدى بشكل مذهل لمحاولة ألكسندر لاكازيت ثم منع أليكسيس سانشيز من التسجيل من مدى قريب.



ونجح حارسان فقط في إنقاذ 14 محاولة خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي وهما تيم كرول مع نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في نوفمبر 2013 وفيتو مانوني مع سندرلاند أمام تشيلسي في أبريل 2014.