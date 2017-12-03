الأنصاري: أنا مثل زيدان وبيرلو

الرياض- الرياضية | Sunday, 03 December 2017 - 19:31 pm

أكد الكويتي فهد الأنصاري لاعب فريق الاتحاد في حواره مع "الرياضية" اليوم الأحد أن هناك عدة أسباب في عدم انتصار النادي الغربي هذا الموسم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).



وقال الأنصاري :" لا أحد يفهمني غلط وليس عذراً ولكن في ملعب الجوهرة صعب تلعب كرة قدم بسبب "الكتمة".. حتى أتذكر أن هناك لاعبا من المنتخب الأسترالي عندما لعبوا أمام المنتخب السعودي في جدة قال: كنا نلعب في "ساونا".



ونفى الأنصاري تهمة البرود في بعض المباريات، قائلاً": لست لاعباً بارداً، وهذه طريقة لعبي.. وليس كل اللاعبين يلعبون بسرعة واحدة، فمثلاً زيدان وبيرلو هل كانا سريعين.. إذاً ليس شرطاً السرعة.