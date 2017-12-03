الهلال يخسر خربين وميليسي والحافظ أمام الرائد

الرياض - الرياضية | Sunday, 03 December 2017 - 20:01 pm

واصلت الإصابات ملاحقتها للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم، من خلال خضوع عدد من اللاعبين للعلاج، وأبرزهم البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين، والأوروجوياني نيوكولاس ميليسي والسعودي عبدالله الحافظ.



وكشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها ميليسي، عن حاجته للابتعاد عن المباريات لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع تقريباً، ما يعني افتقاد فريقه لخدماته في المواجهتين المقبلتين أمام الرائد والفتح بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الأمامية خلال مواجهة الأهلي أمس الأول في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفـين، فيما سيعود السوري خربين إلى تدريبات الهلال الجماعية الثلاثاء المقبل.



وسيغيب الرباعي عن مباراة الهلال المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المحلي أمام الرائد الثلاثاء المقبل نظير ارتباطه بنهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي خسره أمام أوراوا الياباني 2-1 بمجموع المباراتين.