الإصابات تؤرق الهلاليين قبل الرائد

الرياض - عبدالإله المرحوم وحمد الصويلحي | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

سيضطر الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين البدلاء في لقاء الرائد المؤجل من الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، الذي سيقام غدا الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وسيعتمد دياز في هذه المباراة المؤجلة، التي تعني خطف الصدارة للفريق الأزرق، على عبدالملك الخيبري ومحمد كنو والحارس العماني علي الحبسي، وعبدالله الزوري، إضافة إلى نواف العابد وسالم الدوسري والفنزويلي جليمين ريفاس على أن يريح المعيوف وياسر الشهراني اللذين بذلا جهدا كبيرا في المباراة الماضية، وذلك بعد تأكيد غياب الخماسي السوري عمر خربين والأوروجوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله الحافظ وحسن كادش بسبب الإصابات.