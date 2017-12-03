الإحماء يقي شد العضلات في الشتاء

الرياض - عبدالإله المرحوم | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

حذر ماهر الفرحان، إخصائي العلاج الطبيعي، الرياضيين بشكل عام ولاعبي كرة القدم بشكل خاص من الإصابات العضلية بعد اشتداد برودة الأجواء ودخول فصل الشتاء.

وقال الفرحان: "يجب توخي الحيطة والحذر مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد برودة الجو، موضحاً أن عدم الجاهزية التامة في أداء التدريبات والإعداد البدني والإحماءات بشكل غير كاف، والأحمال الزائدة، إلى جانب ضعف اللياقة البدنية تسهم بشكل كبير في حدوث الإصابات في العضلات والمفاصل".

وأكد أهمية عمل البرامج الوقائية اللازمة لمنع حدوث الإصابات، خاصة بعد العودة من إصابة سابقة، مفضلا أن تكون التدريبات وقوة أحمالها بشكل تدريجي، ولا تعطى تدريبات بدنية بشكل قوي ومتلاحق حتى لا تحدث الإصابة.

وأوضح الفرحان أن الشد العضلي لا يعتبر إصابة قوية، وإنما مؤقت كتصلب رجل اللاعب خلال مجريات المباريات، ويتم إسعافه مؤقتاً، ويعود اللاعب إلى المباراة أو يعود إلى التدريبات بعدها بيوم، مشددا على أنه يختلف جذرياً عن التمزق العضلي الذي يأتي على ثلاث درجات من الإصابة، أقلها أسبوعان، وأقصاها ثلاثة أشهر.