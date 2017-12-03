سيبيريا يبعد الرائديين عن الضغط بإغلاق التدريبات

بريدة - نايف البدراني | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

قرر الجهاز الفني لفريق الرائد الأول لكرة القدم، إغلاق التدريبات بدءا من أمس الأحد واليوم الإثنين، أمام وسائل الإعلام والجماهير، وذلك قبل مواجهة الهلال غدا الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني ماريوس سيبيريا مدرب الفريق من هذا الإجراء إلى إبعاد اللاعبين عن الضغط والشحن النفسي، وتهيئتهم لخوض المباراة بعيداً عن الشحن النفسي والضغط.

وكانت إدارة النادي برئاسة فهد المطوع قد منحت اللاعبين مكافأة فوز بواقع 10 آلاف ريال وراتب شهر عقب الفوز على الفيحاء في الجولة الماضية، سعياً منها إلى تحفيز اللاعبين للخروج من دوامة الخسائر، التي جعلت الفريق أسيراً لقاع الترتيب.