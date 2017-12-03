شركة تشتري تذاكر مواجهة بريدة

بريدة - نايف البدراني | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

طرحت إدارة نادي الرائد تذاكر المواجهة التي ستجمع فريقها الأول لكرة القدم أمام مضيفه الهلال في منافذ البيع للجماهير الرياضية، وبدأ البيع أمس الأحد في مقر النادي، حيث بلغت أسعار التذاكر 500 ريال للمنصة الرئيسة، و40 ريالا للدرجة الأولى، و30 ريالا الدرجة الثانية.

وحددت الإدارة منافذ البيع في بعض المتاجر الوطينة، إلى ذلك أشار صالح المرشود أمين عام النادي إلى أن إدارة الرائد باعت تذاكر لقاء الرائد والهلال بالكامل لإحدى الشركات الاستثمارية، وأن الشركة بدأت في بيع تذاكر اللقاء الذي سيقام مساء غد الثلاثاء، وسيستمر البيع إلى يوم المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.