النصر.. ترفيه ولياقة مضاعفة قبل الباطن

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

اختتم الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم استعدادات فريقه الأخيرة قبل مواجهة فريق الباطن مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستقام في مدينة حفر الباطن، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وطالب جوستافو لاعبي النصر في التدريب الذي أقيم على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، بتحقيق النقاط والمواصلة قدما نحو صدارة الدوري، التي يتنافس فيها فريقا الأهلي والهلال.

وفرض جوستافو تدريبيا تكتيكيا أخيرا، طبق خلاله النهج الفني الذي سيعتمده في المباراة، وهو الذي كان قد طالب مدرب اللياقة بتجهيز الفريق لياقيا قبل انطلاق المناورة الترفيهية التي اختتم بها المران.

واتضح من خلالها أن المدرب سيعتمد على العناصر نفسها التي شاركت في مباراة الفتح الماضية، ما عدا الزج بالحارس حسين شيعان، بدلا عن المصاب وليد عبدالله، الذي يعاني كدمة قوية في الركبة لن تعيقه عن المشاركة في التدريبات الأيام المقبلة، في حين عاد المهاجم محمد السهلاوي إلى القائمة الأساسية بعد أن غاب عن المواجهة الماضية بداعي الإيقاف.