نحترم الخصم.. والأرضية لن تعيقنا

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

وصف الأرجنتيني جوستافو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تأجيل مباراة النصر أمام الباطن في الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي بأنه من الصدف الحسنة، كون فريقه في وقتها لم يكن في وضع فني جيد، بعكس الحالة الفنية التي عليها الفريق اليوم.

وقال جوستافو خلال المؤتمر الصحفي أمس: "في الدوري، كل المباريات صعبة، وكل الفرق لها التقدير والاحترام، مشيراً إلى أن أرضية الملعب لن تكون عائقاً أمام الفريق ليواصل عطاءاته الجيدة، واصفا فريق الباطن بالفريق الجيد، الذي يملك برازيليين في خط المقدمة على مستوى كبير من الخطورة، كما أنه يملك عناصر أخرى جيدة".

وأضاف: "شاهدت للباطن عدة مباريات، ومن بينها المباراتان الأخيرتان اللتان كان بهما تغيير في بعض العناصر، وأنا دائما يهمني في المقام الأول جاهزية فريقي الكاملة، واحترام الخصوم، ونعمل لهم حسابهم".

وأشاد جوستافو بعطاءات لاعبي النصر، وقال: "نحن نعمل بشكل جيد وبأداء جماعي متناغم في الاستحواذ على الكرة أو في التحضير للهجمة، ونصنع فرصاً أمام مرمى الخصم، ونعمل على معالجة واستثمار الفرص التي تتاح، وأنا ثقتي كبيرة بلاعبي النصر، وبما يملكونه من قدرات، ومع قادم المباريات ستجدون النصر في تقدم ورقي في مستواه الفني".

وبين جوستافو أن اللاعب جيبور لديه ظرف عائلي يتعلق بمرض زوجته، وقد يسافر للاطمئنان عليها، وما دام موجودا الآن ويتدرب معنا، فسنسعى إلى الاستفادة منه قدر الإمكان، مُرحِّبا بعودة أحمد الفريدي إلى التدريبات، وواصفا إياه باللاعب المهم والموهوب".