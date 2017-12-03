قرار يبعد النجعي وشراحيلي

الرياض - حواس العايد | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

ضم الأرجنتيني جوستافو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم المهاري أحمد الفريدي لاعب وسط الفريق إلى قائمة الـ18 لاعبا، التي غادرت مساء أمس إلى حفر الباطن، وذلك استعدادا لملاقاة الباطن في مباراة مؤجلة ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

وكان اللاعب أحمد الفريدي قد عاد للتو من معسكر خاص في مانشستر يونايتد، استمر فيه أقل من شهر، حيث عاد فجر الخميس إلى الرياض، وانتظم في تدريبات فريقه في اليوم ذاته. واستدعى جوستافو صالح البوحميد حارس مرمى فريق الأولمبي لأول مرة كاحتياط لحسين شيعان، الذي سيشارك أساسيا بدلا عن وليد عبدالله، فيما تم استبعاد المهاجم حسن الراهب للإصابة وسامي النجعي وشايع شراحيلي لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهما.