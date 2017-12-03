عوض: أنا رهن إشارة المدرب

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

أكد عوض خميس لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، أهمية جميع المباريات التي يخوضها فريقه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنهم كلاعبين استفادوا كثيرا من جبل علي، الذي من خلاله عاد الفريق ليقدم الصورة المعروفة عنه، ويحقق مكاسب رائعة في الجولات الماضية، موضحا أن أمامهم مهمة أمام الباطن سيحققون فيها بالعزيمة الانتصار.

وقال عوض خلال المؤتمر الصحفي: "مع مرور الأيام والمباريات تعرّف المدرب على الفريق بصورة كبيرة، فهمنا أسلوب المدرب وطريقته، وظهر الأداء الجماعي كصفة مميزة، فريقنا يضم لاعبين مميزين، كل واحد منا يكمل الآخر، ولذلك في حال غياب أي لاعب يكون بديله جاهزا".

وعن المركز الجديد كظهير أيمن قال: "أنا رهن إشارة المدرب، ومركز الظهير الأيمن يلعب فيه أخي خالد الغامدي، والمدرب استعان بي، ومن يلعب هو مصدر ثقة للمدرب".

وتابع: "لدينا في النصر جهاز تدريبي مميز قادر على قيادة الفريق للمنافسة بكل قوة على البطولة، مشيرا إلى أن ملعب الباطن لن يكون عائقاً أمامنا لتحقيق النصر".