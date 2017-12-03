ماتشادو.. دفاع منطقة وضغط وهجمات مرتدة

حفر الباطن - طلال القطيني | Monday, 04 December 2017 - 00:00 am

أكمل لاعبو فريق الباطن الأول لكرة القدم كل استعداداتهم الفنية، لمواجهة النصر في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في التدريب الأخير الذي فرضه البرتغالي ماتشادو على اللاعبين، والذي احتضنه مقر النادي في حفر الباطن أمس.

ورسم البرتغالي ماتشادو الطريقة الفنية للاعبيه من خلال الحصة التدريبية التي أقامها في التمرين الأخير للاعبين، حيث اعتمد على الضغط على حامل الكرة، واللعب بطريقة متوازنة، ودفاع منطقة من أجل المحافظة على شباكه نظيفة، ومن ثم الانطلاق نحو المقدمة بهجمات سريعة، على أن يتم استغلال سرعة الجوعي والبرازيليين جونثان وترباي.

كما أوكل ماتشادو إلى عبدالملك الشمري أدوارا خاصة في وسط الملعب، واختتم ماتشادو الحصة التدريبية بتدريبات على الكرات الثابتة.

إلى ذلك، قام ناصر الهويدي رئيس النادي بالاجتماع مع اللاعبين عقب نهاية التدريب، طالبهم فيه بتقديم مستوى متميز، وتحقيق النقاط الثلاث للمواصلة قدما في قائمة الترتيب.

وأوضح الهويدي للاعبين أن خصمهم قوي، واستعاد جزءا من بريقه من خلال مدربه، مشيرا إلى أن المباريات الماضية لفريق النصر أظهرت قوة وشخصية فريق قوي داخل أرض الملعب.