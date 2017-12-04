روسيا.. الفرصة الأخيرة أمام جيل هوساوي

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

تبدو كأس العالم المقبلة الفرصة الأخيرة أمام عدد من نجوم كرة القدم السعودية للظهور مونديالياً، نظراً لتقدم أعمارهم وصعوبة لحاقهم بكأس العالم بعد المقبلة، حتى إن استمروا في الملاعب المحلية.

قائمة الساعين إلى اقتناص "الفرصة الأخيرة" تضم أسامة هوساوي قائد المنتخب وقلب دفاعه، الذي سيصل في عام المونديال الروسي إلى سن الـ 34، وبالتالي يصعُب تخيل بقائه مع المنتخب حتى 2022.

والأمر نفسه ينطبق على تيسير الجاسم (33 عاماً) وعمر هوساوي (32 عاماً) وناصر الشمراني (34 عاماً). حتى الأقل عمراً بعام أو عامين تبدو فرصهم ضئيلة في مرحلة ما بعد 2018، مثل محمد السهلاوي (30 عاماً) وعبدالملك الخيبري (31 عاماً) ومهند عسيري (31 عاماً) وحسن معاذ (31 عاماً) ومنصور الحربي (30 عاماً) ومختار فلاتة (30 عاماً) وعبدالله الزوري (30 عاماً). وكل من سبق ذكرهم ممن اختيروا في آخر قائمتين للأخضر، سواء القائمة التي اختيرت في نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أو قائمة المباريات الودية الأخيرة.

أما حراس المرمى فوضعهم خاص، إذ تتيح لهم طبيعة مركزهم البقاء في أعلى المستويات الكروية فترة أطول، كعصام الحضري (45 عاماً) حارس المنتخب المصري الذي سيواجه المنتخب السعودي في روسيا، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً المنتخب المضيف وأوروجواي.

ومتوســـط أعمار لاعبي الأخضر 28.7 عامـــاً في الوقـــت الحالي، ما يجعـــل المنتخـــب صاحـــب خامس أكبر معدل أعمار بين المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم.

وتأتي أوروجواي رابعةً بالمتوسط نفسه، وروســــيا سابعةً بـ 28.1 عاماً، ثم مصر، في المرتبة 21، بـ 27 عاماً.

ولا يوجد أي لاعب في التشكيلة السعودية الحالية سبقت له المشاركة في المونديال، الذي كان الظهور الأخير للأخضر فيه عام 2006 في ألمانيا.